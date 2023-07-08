Mash: дрон-камикадзе ВСУ попытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба"

Дрон-камикадзе ВСУ попытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области.

По информации telegram-канала Mash, полутораметровый БПЛА, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, сбили в районе села Ломаковка. Судя по фото, дрон – кустарного производства, оснащен двигателем, крылья из древесной плиты.

Летел в сторону НПС нефтепровода "Дружба". При падении не сдетонировал, жертв и разрушений нет.