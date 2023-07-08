В заполненной отдыхающими Анапе закрыли пляжи

Администрация Анапы в своем telegram-канале сообщила о том, что сегодня купание в Черном море запрещено.

"В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля заходить в воду очень опасно", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июля власти Анапы прокомментировали видео с переполненными пляжами курорта. Представители администрации сообщили, что курорт заполнен на 90%, однако мест достаточно. Также власти уточнили, что много людей только в центральных зонах отдыха, при этом в Анапе есть и дикие, практически пустые пляжи.

Ранее телеграм-каналы опубликовали видео, снятые на пляжах в окрестностях Анапы. На кадрах видны толпы людей, места на пляже почти нет, многие загорали, стоя в воде.