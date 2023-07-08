Глава Финляндии считает "головной болью" закрытие консульства страны в Петербурге

Закрытие консульства в Санкт-Петербурге стало новой головной болью для Финляндии, ответные меры готовятся, заявил президент республики Саули Ниинисте.

По словам Ниинисте, решение России о депортации девяти сотрудников посольства Финляндии в Москве соответствовало ожиданиям, но объявление о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге стало "совершенно новым открытием", пишут "Ведомости".

6 июля МИД РФ сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге.