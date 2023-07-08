Министр обороны Украины рассказал, зачем стране кассетные боеприпасы

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, зачем украинской армии нужны кассетные боеприпасы.

Они нужны, чтобы освободить "временно оккупированные территории и сохранить жизни наших людей", пишет "Ъ". Он назвал также пять принципов, которых Вооруженные силы Украины будут придерживаться при использовании кассетных боеприпасов. Среди них – идея о том, что территории, подвергшиеся обстрелам кассетными боеприпасами, будут приоритетными для разминирования.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы по примеру Вашингтона. Она пояснила, что Германия, как участник Конвенции по кассетным боеприпасам, не может поставлять их другим странам.

До этого агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что власти США 7 июля собирались объявить об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов.