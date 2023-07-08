08 Июля 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Единовременная выплата контрактникам из астраханского дивизиона «Лотос» составляет 150 тысяч рублей

Выплаты бойцам отряда «Лотос» предоставляются вне зависимости от даты заключения контракта. Важное условие – её получают только те военнослужащие, которые принимают участие в спецоперации. Об этом в ходе заседания правительства сообщил первый заместитель министра социального развития и труда Астраханской области Антон Гудименко. Соответствующий проект постановления был принят в ходе совещания.

антон гудименко(2023)|Фото: astrobl.ru

«Единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей также положена лицам, заключившим контракт на военную службу с 1 июня 2023 года. При условии, что они участвуют в специальной военной операции», - подчеркнул Антон Гудименко.

Принятый ранее депутатами областной Думы закон «О мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей» был инициирован губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Он совершенствует действующие меры поддержки и предусматривает дополнительную помощь от государства. Распространяется на добровольцев, мобилизованных, контрактников, кадровых военных и семьи этих граждан.

Теги: выплаты бойцам, отряд лотов, зона сво,


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