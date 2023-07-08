В Астрахани состоялось трогательное событие - наградили лауреатов премии «Особенное счастье»

Проект "Особенное счастье" создан в 2020 году неравнодушными астраханцами в поддержку родителей, которые воспитывают родных или приёмных детей с инвалидностью. Её учредителем является Лилия Иванова. Впервые участие в премии приняли жители новых территорий России. Церемония награждения традиционно состоялась в Астрахани в преддверии Дня семьи, любви и верности. Губернатор Игорь Бабушкин вручил награду матери ребёнка с паллиативным статусом из ДНР.

Екатерина Агеева в 2014 году переехала в Астрахань из Донецкой Народной Республики вместе с тяжелобольным ребёнком. Все эти годы она занимается здоровьем сына и активно участвует в общественной жизни. За помощь в продвижении проектов по поддержке особенных детей, материнскую любовь и вклад в развитие Астраханской области она получила получила премию губернатора. Всего экспертным советом были определены лауреаты в 10 номинациях. Это 14 мам и пап особенных детей.

«Премия «Особенное счастье» – одно из самых трепетных событий года. Оно никого не может оставить равнодушным. Искренне хочу поблагодарить организаторов премии и тех, кто её поддерживает», – отметил Игорь Бабушкин.

Глава региона также выразил благодарность заместителю председателя Государственной Думы РФ Анне Кузнецовой за то, что с первых дней существования премии оказывает всестороннюю поддержку.

Всего за четыре года лауреатами премии «Особенное счастье» стали 57 родителей и опекунов детей с инвалидностью из разных регионов России, а также стран СНГ. Уникальный астраханский проект активно поддерживают главы других субъектов, представители органов власти, бизнесмены и общественники.

В прошлом году для организации мероприятий премии и оказания помощи семьям с паллиативными детьми был открыт фонд «Особенное счастье». Его членам удалось выстроить работу с областной детской клинической больницей им. Н.Н. Силищевой. Сюда передают расходные средства для ухода за детьми, на территории обустраивается сквер. Также благодаря фонду на базе астраханской школы открылся ресурсный класс для детей с аутизмом. Там инклюзивное образование уже два года получают шесть ребят.