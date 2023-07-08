В Крыму сообщили, о чем будет второй иск к Украине о возмещении ущерба

В Крыму заявили, что второй иск к Украине о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой.

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание. По его словам, подсчитать ущерб, нанесенный Крыму энергетической и банковской блокадами, проще.

Напомним, ранее стало известно, что в Международном суде ООН в Гааге завершились слушания по делу "Украина против России". Вынесение решения судом по делу ожидается 19 января 2024 г. 14 июня российская делегация выступила с заключительным словом в рамках второго раунда устных слушаний по иску Украины к России на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

Спор был инициирован Украиной в январе 2017 г. Киевские власти обвинили Россию в том, что она якобы финансирует "терроризм" на Донбассе и притесняет крымских татар и украинцев в Крыму. До начала суда Россия аргументированно и последовательно отводила эти надуманные претензии Украины по дипломатическим каналам.