Глава Ямала рассказал, где появляются самые крепкие семьи

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов полагает, что в округе – в суровых условиях Севера – создают самые крепкие семьи.

"Они во все времена хранят традиции и ценности нашей страны, народа", - написал в своем telegram-канале Артюхов, поздравляя жителей округа с днем семьи, любви и верности.

Напомним, ранее заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил мнение, что уничтожение института семьи началось во времена СССР, когда были разрешены аборты.

"Уничтожение института семьи началось во времена СССР, когда разрешили аборты. На протяжении десятилетий пропаганда абортов была широко доступна. XX век в истории нашей страны можно рассматривать как время борьбы с семьей. За это время было почти разрушено представление о семье как о структуре, приносящей счастье. Был сформирован страх перед многодетностью как перед угрозой благосостоянию. По семье был нанесен огромный удар. Борьба с семьей и многодетностью шла параллельно с борьбой с церковью в нашей стране. Это все звенья одной цепи, направленной на разрушение человека", - заявил Кипшидзе журналистам.

Хотя с церковью в России никто не борется уже более 30 лет, ситуация с абортами, разводами и рождаемостью продолжает ухудшаться. Кипшидзе считает, что тут уже виноват Запад.

"Мы знаем, как навязываются антисемейные ценности на Западе. Приоритет отдается ЛГБТ-проектам. Мы должны ответить на это положительной дискриминацией с преференциями многодетным семьям. Это вполне уместный ответ на вызовы. Мы не должны бояться страшных слов вроде "дискриминации". Сбережение народа немыслимо без защиты традиционных ценностей – это единственный способ выжить нашей стране, нашей цивилизации", - заключает представитель РПЦ.