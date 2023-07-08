В Совфеде полагают, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что президент Украины Владимир Зеленский "явно горячится", а без позиции России вывоз украинского зерна из портов Одессы и Николаева видится невозможным.

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Президент Турции рассчитывает на переговоры с Россией на эту тему, написал Джабаров в своем telegram-канале. По словам политика, если верить некоторым зарубежным СМИ, на встрече с Зеленским президент Турции Реджеп Эрдоган допустил антироссийские высказывания.

"Надеемся, что это не так. Иначе трудно рассчитывать на дальнейший прогресс в российско-турецких отношениях", - считает Джабаров.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.