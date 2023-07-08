"Пригожинский марш" не повлиял на отношение россиян к власти

"Пригожинский марш" мало сказался на отношении россиян к власти. Колебания рейтингов доверия и одобрения президента едва превышают статистическую погрешность.

Эксперты считают, что в массе своей россияне не увидели в происходящих событиях какой-то угрозы для себя и воспринимали их как остросюжетный сериал, не влияющий на их бытовую жизнь, приводит "Ъ" данные опросов ФОМ и ВЦИОМ.

Напомним, 23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале так называемого "марша справедливости". После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Вооруженный мятеж", а Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным.

К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа. Пригожин заявил, что офицеры работают "штатно", им никто не мешает. С обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще. После этого некоторые соединения ЧВК "Вагнер" выдвинулись из Ростовской области по федеральной трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы. В течение дня они прошли Воронежскую и Липецкую области.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации.