08 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Москве сократилось количество аварий с трамваями

В Москве сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием трамваев. Их стало меньше на 35%.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, программа, работающая в столице по поручению ее мэра Сергея Собянина, связана с новыми транспортной инфраструктурой, стрелочными переводами, выделением трамвайной сети от других видов транспорта. Этот комплекс мер позволил добиться такого снижения, приводит слова Лискутова "Интерфакс". Также замглавы Москвы сообщил, что будет развиваться трамвайная сеть.

Напомним, ранее выяснилось, что московские власти могут ограничить до 10 километров в час разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах. С такой инициативой намерен обратиться сенатор, заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. В своем письме Сергею Собянину он сослался на большую социальную значимость данного вопроса. Указывается, что использование электросамокатов на тротуарах – большая угроза безопасности для пешеходов, так как скорость данного вида транспорта "слишком высока для безопасного передвижения в пешеходных зонах". Установление ограничения в 10 километров в час поможет уменьшить риск возникновения серьезных травм на тротуарах.

Теги: Трамвай, Москва, авария


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