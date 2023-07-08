Объявлен в розыск человек, который может быть причастен к избиению в Перми дрессировщика цирка

Объявлен в розыск 20-летний молодой человек, который может быть причастен к избиению в Перми дрессировщика цирка Игоря Корчагина.

Информация об этом появилась в базе данных МВД.

Напомним, информацию о том, что в Перми жестоко избит Корчагин, опубликовал в своем telegram-канале руководитель Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный. По его словам, все случилось в ночь на 3 июля, когда в общежитие по неизвестной причине были вызваны сотрудники ЧОПа, и около 23.00 прибывшая в гостиницу Пермского цирка группа быстрого реагирования устроила "настоящую бандитскую разборку" с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов. Артист цирка, дрессировщик Игорь Корчагин получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, написал Запашный.

Позже глава Большого московского государственного цирка сообщил, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Пермский государственный цирк с группой ответственных лиц и встретился с артистами программы Росгосцирка. Результаты встречи: специалисты рассказали о текущем состоянии пострадавшего артиста, задержаны еще несколько человек из ЧОПа, они дают показания. Запашный уточнил, что разыскиваемый ЧОПовец, предположительно, уехал из России.