08 Июля 2023
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Фото:Накануне.RU

Госдума вскоре запретит россиянам менять пол

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, когда нижняя палата парламента примет закон о запрете смены пола.
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Поздравляя в своем telegram-канале россиян с днем семьи, любви и верности, Володин сообщил, что закон Госдума примет "в течение июля". Он уточнил, что традиционные семейные ценности важны для каждого из нас.

Законопроект был внесен в Госдуму 30 мая, и уже через две недели успешно прошел первое чтение. Он предполагает запрет на проведение медицинских процедур по "смене пола", в том числе формирование первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола. Исключение сделано только для лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. В этом случае медицинское вмешательство будет допускаться по решению врачебной комиссии федерального госучреждения здравоохранения.

Документ стал темой дискуссии. Например, вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что этот законопроект - концептуальный шаг в сфере защиты национальных интересов и традиционных духовно-нравственных ценностей. А для кого-то это - потеря многомиллиардного бизнеса.

"Мы постепенно избавляемся от стеклянных бус, одними из которых как раз является трансгендерность, которые навешивали нам колонизаторы в лице Всемирной организации здравоохранения с ее классификациями болезней. Очень хочется, чтобы ребята, которые сейчас защищают ценой своей жизни честь России, вернулись домой и увидели, что страна изменилась, что их жертва была не напрасной, что мы все единым фронтом бьемся за новую, суверенную Россию, свободную от западного влияния, после окончания СВО она уже не будет прежней. Мир не будет прежним. И возврата к прошлому мы не допустим", - считает Толстой.

Он указал и на позицию Минздрава, который, "если действительно готов к совместной работе во благо общества", должен взять под жесткий госконтроль оборот гормональных препаратов, которые используются для "смены пола" и медикаментозных абортов.

Теги: Вячеслав Володин, смена пола, закон, Госдума


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