08 Июля 2023
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Происшествия Украина
Фото: Накануне.ru

За последние 17 месяцев на Украине возбудили 1,3 тысячи дел о госизмене

Государственного бюро расследований Украины (ГБР) отчиталось о количестве возбужденных дел за госизмену. Речь идет о времени от февраля 2022 г.

За это время возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел о госизмене и почти 1,7 тыс. – о преступлениях против нацбезопасности Украины, сообщает ГБР в своем telegram-канале. Также возбуждено 286 уголовных производств-по факту коллаборационной деятельности, уточняет бюро.

Напомним, в России время от времени также возбуждают подобные дела. Например, в начале июня 2023 г. ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Приморья, который подозревается в шпионской деятельности в пользу Украины. По данным ведомства, мужчина получал задания на сбор секретных данных от Главного управления разведки Минобороны Украины. Приморец собирал данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона и передавал их украинской стороне. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Теги: Украина, госизмена, Государственного бюро расследований Украины


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