Игорь Бабушкин на церемонии вручения премии "Особенное счастье": Родителям и опекунам – низкий поклон за их непростой труд

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с посетившей регион зампредом Госдумы РФ Анной Кузнецовой. Обсуждали вопросы поддержки семьи, материнства и детства, в том числе, развитие инфраструктуры для людей с ОВЗ, помощь семьям с особенными детьми.

В Астраханской области проживает 4830 детей с ОВЗ. Им оказывают всестороннюю помощь, но существует и много задач, которые предстоит решить. Например, есть большая потребность в логопедах.

"При федеральной поддержке планируем создать в Астрахани филиал института коррекционной педагогики, чтобы обучать специалистов этого профиля", - сообщил по итогам встречи в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Также обсуждали меры поддержки участников СВО и их семей. Правительство региона оказывает бойцам и их семьям всевозможную помощь.

"Рассматриваем вопрос создания в регионе госпиталя для лечения и реабилитации участников СВО. В этом вопросе надеемся на федеральную поддержку", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Также губернатор вместе с Анной Кузнецовой вручили премию «Особенное счастье» родителям и опекунам детей с инвалидностью. Уникальный астраханский проект появился 4 года назад.

За это время его лауреатами стали 57 семей из России и зарубежья. В этом году в нем впервые приняли участие жители новых российских регионов.

"Благодарю всех, кто поддерживает семьи с особенными детьми. Родителям и опекунам – низкий поклон за их ежедневный непростой труд", - сказал на церемонии Игорь Бабушкин.