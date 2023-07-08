08 Июля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин на церемонии вручения премии "Особенное счастье": Родителям и опекунам – низкий поклон за их непростой труд

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с посетившей регион  зампредом Госдумы РФ Анной  Кузнецовой. Обсуждали  вопросы поддержки семьи, материнства и детства, в том числе, развитие инфраструктуры для людей с ОВЗ, помощь семьям с особенными детьми. 

анна кузнецова, игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru 

В Астраханской области проживает 4830 детей с ОВЗ. Им оказывают всестороннюю помощь, но существует и много задач, которые предстоит решить. Например, есть большая потребность в логопедах.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"При федеральной поддержке планируем создать в Астрахани филиал института коррекционной педагогики, чтобы обучать специалистов этого профиля", - сообщил по итогам встречи в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.  

Также обсуждали  меры поддержки участников СВО и их семей.  Правительство региона оказывает бойцам и их семьям  всевозможную помощь.

анна кузнецова, инвалиды(2023)|Фото: astrobl.ru

"Рассматриваем вопрос создания в регионе госпиталя для лечения и реабилитации участников СВО. В этом вопросе надеемся на федеральную поддержку", - подчеркнул Игорь Бабушкин.  

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Также губернатор вместе с Анной Кузнецовой вручили премию «Особенное счастье» родителям и опекунам детей с инвалидностью. Уникальный астраханский проект появился 4 года назад.

премия, игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

За это время его лауреатами стали 57 семей из России и зарубежья. В этом году в нем впервые приняли участие жители новых российских регионов. 

анна кузнецовва, дети-инвалиды(2023)|Фото: astrobl.ru

"Благодарю всех, кто поддерживает семьи с особенными детьми. Родителям и опекунам – низкий поклон за их ежедневный непростой труд", - сказал на церемонии Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, анна кузнецова, особенные дети, поддержка бойцов сво


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