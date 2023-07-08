08 Июля 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

Из-за обстрелов из "Града" остановлено восстановление Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что после ночных событий в Шебекино принято решение на два дня объявить выходные для строителей, которые занимаются восстановлением города.

"Приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться", - уточнил губернатор в своем telegram-канале.

Рано утром Гладков сообщил о том, что ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль", - уточнил в канале Гладков. 

Теги: Вячеслав Гладков, Шебекино, "Град", восстановление


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