Из-за обстрелов из "Града" остановлено восстановление Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что после ночных событий в Шебекино принято решение на два дня объявить выходные для строителей, которые занимаются восстановлением города.

"Приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться", - уточнил губернатор в своем telegram-канале.

Рано утром Гладков сообщил о том, что ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль", - уточнил в канале Гладков.