07 Июля 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

"Островок добра" для детей и взрослых с ОВЗ появился в Астрахани

Спортивно-игровая площадка создана по инициативе фонда «Особенное счастье» при поддержке правительства Астраханской области. Сегодня её открыла заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова, которая посетила регион. 

анна кузнецова(2023)|Фото: astrobl.ru

На площадке есть игровые и спортивные тренажёры, снаряды. По словам основателя фонда «Особенное счастье» Лилии Ивановой, игровой комплекс предназначен для слабослышащих, слабовидящих и незрячих, для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Посещать объект также смогут все жители города. 

инклюзивная игровая площадка(2023)|Фото: astrobl.ru

«Мы предусмотрели всё для инклюзивного общения, установили безбарьерные площадки и адаптивные качели, обучающие панели, световую и звуковую маркировку и многое другое», – пояснила Лилия Иванова.

ребенок с овз, инклюзивная площадка(2023)|Фото: astrobl.ru

Анна Кузнецова пообщалась с присутствующими на площадке астраханцами, при этом поделилась своими эмоциональными впечатлениями., отметив высокий уровень оснащения этого общественного пространства : «Площадка потрясающая. Подобные объекты должны войти в техзадание для других регионов. Это и есть настоящая доступная среда. Здорово, что продумали даже качели для особенных детей», – подчеркнула заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова.

анна кузнецова(2023)|Фото: astrobl.ru

Вице-спикер государственной думы также приняла участие в заседании по коррекционной образовательной системе. В ходе заседания стало известно, что в Астрахани  будут готовить специалистов по работе с особенными детьми.

девочка, дети, игровая площадка(2023)|Фото: astrobl.ru

«Система обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров для коррекционной педагогики доступна не во всех регионах. Мы готовы стать площадкой для всего юга России», – отметил вице-губернатор региона Павел Паутов.

 

Теги: овз, островок добра , анна кузнецова, коррекционная педагогика


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