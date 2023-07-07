"Важно обеспечить сплоченность и единство общества". Алексей Текслер выступил на пленарном заседании "Расулевских чтений"

В Троицке начала работу Всероссийская научно-практическая конференция "Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России". На пленарном заседании выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Знаменательно, что в этом году основная тема Международной научно-практической конференции звучит именно так: "Традиционные конфессии на защите Отечества и духовных ценностей". Сейчас, когда Россия подвергается беспрецедентному давлению со стороны недружественных государств, очень важно обеспечить сплоченность и единство общества, не допустить идейно-политического раскола, в том числе по национальному или религиозному признаку. Эта работа в Челябинской области носит системный характер", – подчеркнул глава региона.

В "Расулевских чтениях" принимают участие более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций из России и 21 страны ближнего и дальнего зарубежья. В этом году Конференция посвящена 190-летию со дня рождения религиозного деятеля и педагога Зайнуллы Расулева и 140-летию образования Троицкого медресе.

По словам Алексея Текслера, медресе "Расулия" единственное подобное религиозное образовательное учреждение в УрФО, сейчас в нем обучаются 214 шакирдов (студентов) из шести регионов страны. Выпускники служат имамами в мечетях регионов Урала и Поволжья или работают преподавателями основ ислама и арабского языка. Власти региона оказывают медресе необходимую поддержку.

Губернатор подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны наши противники также стремились расколоть общество, в том числе по национальному и религиозному признакам. И тогда и сейчас все народы встали на защиту Родины и поддерживают участников специальной военной операции.

"В нашей области особую активность в этом плане проявляют священнослужители и прихожане Регионального духовного управления мусульман и Челябинской митрополии Русской Православной Церкви. Их общины активно участвуют в сборе гуманитарной помощи бойцам, жителям освобожденных территорий. По инициативе самих прихожан пункты сбора необходимых вещей созданы практически при всех православных и мусульманских приходах. И я глубоко благодарен своим землякам за их гражданскую позицию, душевную щедрость и отзывчивость", - подчеркнул Алексей Текслер.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин отметил, что стержнем нашей жизни является межнациональный и межконфессиональный мир. "Спасибо, Алексей Леонидочив, вы упомянули о межнациональном и межконфессиональном мире и согласии. Это стержень нашей жизни. И эти испытания не только сегодня, и наши родители видели это в Великую Отечественную войну… Это испытание каждое столетие приходит... Сколько бы вся Европа и Америка, сколько бы тысяч и миллионов снарядов не посылали, ответ готов. И наши имамы вместе с батюшками на фронте – и молитвы проводят, и духовные кормления производят", - подчеркнул он.

Председатель Совета "Ассамблеи народов Челябинской области" Ханахмед Гюлов считает, что "Расулевские чтения" играют выдающуюся роль в укреплении духовности, развитии религиозного образования и просвещения, в укреплении конструктивных связей между властью и духовенством. "Значение "Расулевских чтений" и всех подобных форумов для современного общества очень велико. Во многом благодаря Конференции был реализован проект по возрождению традиционной богословской мусульманской школы на опыте прославленного медресе "Расулия". В условиях динамично развивающегося мира ставятся и новые приоритетные задачи. Появление интеллектуальных мусульманских кадров нового формата со светской составляющей должно явиться залогом построения гармоничного общества", - заявил он.