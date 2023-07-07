Утильсбор на ввозимые в Россию иномарки повысят в 1,7-3,7 раза

Утилизационный сбор на ввозимые в Россию легковые автомобили увеличат в 1,7-3,7 раза. Речь идет и о новых машинах, и об автомобилях с пробегом. Сбор повысят для легковушек, LCV, грузовых авто и автобусов, которые юридические и физические лица будут ввозить после 1 августа для последующей перепродажи в России в течение одного года с даты ввоза, пишут "Ведомости" со ссылкой на Минпромторг.

На LCV ставка вырастет в 2,5-3,4 раза, на грузовики – в 1,7 раза, на автобусы – в 2,2–4,8 раза, а на электробусы – в 8,7 раза.

Для граждан, которые ввозят авто с объемом двигателя до 3 л для личного пользования, ставка сбора останется на прежнем уровне. Если же физлицо ввозит в Россию более одного автомобиля за год, то полный размер утильсбора придется заплатить со второго и последующих авто.

В конце мая этого года гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах заседания итоговой коллегии Минпромторга РФ заявил, что предприятие предлагает повысить утилизационный сбор для автомобилей бюджетной категории почти на 70%, со 178 до 300 тыс. руб. из расчета на одну машину.

Такой сбор взимается в РФ как разовый платеж на каждую единицу выпущенной и ввезенной автотехники. Размер сбора рассчитывается через произведение базовой ставки (от 20 тыс. до 172,5 тыс. руб. в зависимости от вида техники) на повышающий коэффициент и зависит от объема двигателя, массы и возраста транспортного средства. Автоконцерны с локальным производством в РФ получают промсубсидии, компенсирующие уплату сбора.