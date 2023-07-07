Поиски пропавшего батискафа "Титан" обошлись канадским налогоплательщикам в $3 млн

Канадские налогоплательщики заплатили почти $3 млн за работу самолета P-3 Aurorа, участвовавшего в поисках пропавшего батискафа "Титан", сообщил телеканал CTV News.

Именно этим самолетом были зафиксированы подводные шумы в районе поиска судна.

Кроме того, в ходе поисково-спасательных работ был задействован корабль канадского флота HMCS Glace Bay. Расходы на его работу составили $47 тысяч.

Напомним, связь с глубоководным аппаратом "Титан" частной компании OceanGate Expeditions пропала 19 июня, примерно через два часа после начала погружения к обломкам "Титаника", лежащего на глубине около 3,8 км. При этом сообщалось, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зафиксировала взрыв батискафа "Титан" уже через несколько часов после потери связи с ним.

Ранее Роскосмос показал спутниковые снимки района гибели "Титаника" и батискафа "Титан". ЧП произошло примерно в 600 км от побережья острова Ньюфаундленд. Экипаж аппарата признали погибшим 23 июня, когда были обнаружены обломки аппарата.