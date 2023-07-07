07 Июля 2023
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Общество Пермский край
Фото: t.me/pushilindenis

Пушилин побывал на "Мотовилихинских заводах"

И.о. главы ДНР Денис Пушилин, находясь с визитом в Перми, посетил предприятие "Мотовилихинские заводы", которое производит боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и не только.
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Сегодняшний конфликт с Украиной – конфликт артиллерии, так как именно этот вид оружия применяется на фронте в наибольшем количестве, написал Пушилин в своем telegram-канале. Опыт показал, что на передовой не бывает чего-то много, а особенно если речь идет о боеприпасах, современных средствах эффективного ведения боевых действий, тяжелой и бронированной техники, средств защиты, экипировки. Все это – одновременно и расходный материал, и составляющие сохранения максимального количества жизней наших ребят на передовой, а также мирных жителей в тылу, считает Пушилин.

"И сегодня, находясь в месте, где в прямом смысле слова отечественный ВПК идет в ногу с фронтом и прикладывает все необходимые усилия для того, чтобы наши военнослужащие не испытывали дополнительных трудностей, я еще раз убеждаюсь, что мощь российской армии – это еще и вот такие огромные усилия тыла", - написал Пушилин.

Денис Пушилин во время визита на "Мотовилихинские заводы"(2023)|Фото: t.me/pushilindenis

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускают самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

С 2018 г. предприятие находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". На момент введения конкурсной процедуры реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. В настоящий момент имущественный комплекс выставлен на торги. В 2022 г. участок "Мотовилихи" уже продали за 59,5 млн руб. под жилую застройку. В июне 2023 г. Генпрокуратура РФ 8 июня направила ходатайство в арбитражный суд Пермского края о вступлении в дело по банкротству "Мотовилихинских заводов", поскольку оно является одним из ключевых оборонных предприятий. Ходатайство подано на фоне споров вокруг оценки имущественного комплекса машхолдинга.

В начале июля 2023 г. конкурсный управляющий "Мотовилихинских заводов" Андрей Берсенев вновь объявил о проведении на электронной площадке "Всероссийская электронная торговая площадка" торгов по продаже имущества ПАО "Мотовилихинские заводы" посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса.

Цена, от которой происходит пропорциональное снижение стоимости лота, составит 8,533 млрд руб., говорится в сообщении, опубликованном в карточке предприятия на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Торги пройдут с 7 августа по 12 сентября. Цена будет постепенно снижаться, и к концу торгов может достигнуть 853,3 млн руб.

Теги: "Мотовилихинские заводы", Денис Пушилин


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Ранее 07.07.2023 08:35 Мск В Пермь прибыл и.о. главы ДНР Денис Пушилин

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