07 Июля 2023
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Фото:pikabu.ru

В российском МИДе пояснили, что именно Америка приняла за "переговоры по Украине"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во второй раз опровергла информацию о "тайных переговорах" между отставными американскими чиновниками и российскими дипломатами в апреле этого года по поводу Украины.

О переговорах с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова ранее сообщили американские телеканалы, а позже информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Еще раз: НИКАКИХ "СЕКРЕТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ" С АМЕРИКАНСКИМИ «ЧИНОВНИКАМИ» У МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ В АПРЕЛЕ НЕ БЫЛО. И несекретных тоже. Это фейк, ложь, манипуляция", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

На этот раз она попыталась проанализировать информацию и предположила, что ряд встреч иностранные СМИ могли принять за "переговоры".

"За "встречу" американская сторона пытается выдать одну из обыкновенных дискуссий с политологами и общественными деятелями, которую глава российской делегации регулярно проводит "на полях" своих международных визитов и ооновских мероприятий. <…> Возможно, речь идёт  о встрече с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, который в настоящий момент возглавляет Ричард Хаас. Ни он, ни упомянутые в сообщениях американской прессы Чарльз Купчан и Томас Грэм правительственных должностей в США не занимают", - пишет Захарова.

"Вбросы о "секретных переговорах с чиновниками" и "дискуссиях о мирном плане" – попытка администрации Байдена выдать желаемое за действительное в преддверии выборов", - добавила представитель МИД России.

Теги: мария захарова, переговоры, сша, белый дом


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