Средний срок ипотечного кредита в России достиг 26 лет – ЦБ
Средний срок ипотечного кредита (в новостройках) достиг 26 лет. В 2016 году средний срок составлял 16 лет, сообщила директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизавета Данилова.
"За счет этого повысилась доступность, платеж уменьшился", - цитирует Данилову ТАСС.
Средний размер ипотечного кредита на строящееся жилье в мае 2023 года составил 4,8 млн руб., а средняя ставка - 6,1%.
Ранее стало известно, что ЦБ рассматривает возможность запуска программы жилищного лизинга как альтернативы ипотеке – для россиян, которые не имеют возможности накопить на первый взнос. В ЦБ отмечают, что такая практика существует в Италии и Испании, а в нашей стране проект арендного жилья реализует ДОМ.РФ. Правда, успехи пока не слишком масштабные.
Регулятор предупреждает, что выдавать жилье в лизинг всем подряд тоже не получится: должны быть утверждены минимальные требования к финансовой устойчивости и прозрачности клиентов.