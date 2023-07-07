Средний срок ипотечного кредита в России достиг 26 лет – ЦБ

Средний срок ипотечного кредита (в новостройках) достиг 26 лет. В 2016 году средний срок составлял 16 лет, сообщила директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизавета Данилова.

"За счет этого повысилась доступность, платеж уменьшился", - цитирует Данилову ТАСС.

Средний размер ипотечного кредита на строящееся жилье в мае 2023 года составил 4,8 млн руб., а средняя ставка - 6,1%.

Ранее стало известно, что ЦБ рассматривает возможность запуска программы жилищного лизинга как альтернативы ипотеке – для россиян, которые не имеют возможности накопить на первый взнос. В ЦБ отмечают, что такая практика существует в Италии и Испании, а в нашей стране проект арендного жилья реализует ДОМ.РФ. Правда, успехи пока не слишком масштабные.

Регулятор предупреждает, что выдавать жилье в лизинг всем подряд тоже не получится: должны быть утверждены минимальные требования к финансовой устойчивости и прозрачности клиентов.