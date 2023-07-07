В Магнитогорске 22 человека заразились кишечной инфекцией после обеда кафе

В Магнитогорске у 22 посетителей кафе "Хорошее место" зарегистрировано заболевание кишечной инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Среди заболевших пятеро детей.

Напомним, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. От работы отстранен персонал кафе, проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов. Вынесен временный запрет деятельности предприятия.

У семи заболевших и одного работника кафе выявили ДНК возбудителя сальмонеллеза. Также ее нашли в двух пробах сырой и двух пробах готовой продукции. По предварительным данным, причиной заболевания посетителей стало употребление пищевой продукции, изготовленной в кафе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.