В Югре пресекли мошенничество с зарплатой

В Югре нашли нарушения, связанные с выплатой зарплаты.

По данным уральской транспортной прокуратуры, начальник Белоярского отделения Югорского филиала "Аэронавигации Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" систематически отсутствуя на рабочем месте, давал указания подчиненным делать отметки об обратном – что он был на месте. Целью было получение зарплаты. Позже он утверждал своей личной подписью данные табели и направлял их в бухгалтерию для расчёта и выплаты зарплаты. Сумма ущерба составила 2 млн руб.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".