07 Июля 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Тюменской области открыл библиотеку в Казанском районе

В прошлом году Казанская центральная районная библиотека победила в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура" и получила 10 млн рублей из федерального бюджета на оснащение и модернизацию. На эти средства были приобретены книги, новое компьютерное и мультимедийное оборудование, библиотечная мебель. Сегодня обновленное пространство открыли губернатор Тюменской области Александр Моор и директор регионального департамента культуры Елена Майер в компании жителей Казанского района и библиотечного сообщества области.
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"Сегодня мы открыли библиотеку нового поколения. В Тюменской области уже действуют восемь подобных учреждений культуры, наполненных новым содержанием. Еще четыре откроются в этом году. Сегодня библиотека – не только место, где читают книги. Это многофункциональное пространство для людей разных возрастов и интересов", - цитирует Моора департамент культуры Тюменской области.

Помещения Казанской библиотеки преобразились, теперь каждый посетитель может найти себе место по вкусу и интересам. Например, для молодежи организовано пространство "Территория молодых" – площадка для общения и досуга оснащена мультимедийным и компьютерным оборудованием и кофе-зоной. Для пожилых читателей созданы условия для обучения и клубов общения.

"За последние два года мы взяли хороший темп, открывая по 5 обновлённых библиотек ежегодно. Спасибо муниципалитетам, которые подхватили идею этого проекта, выдвинули инициативы, потому что именно от них зависит концепция будущей библиотеки. Недавно проанализировали, что посещаемость объекта увеличивается на 70 % после того, как библиотека становится модельной", - сказал Елена Майер.

При модернизации особое значение уделили сохранению памяти о писателе-земляке Иване Ермакове, чье имя носит библиотека. Оформлена экспозиция, посвященная Ермакову. В интерьере использованы образы писателя и его творчества. Отметим, что комплексная модернизация библиотек в муниципалитетах региона проводится при поддержке Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева, которая активно содействует процессу.

"В 2022 г. мы успешно провели заявочную кампанию на участие в конкурсе по созданию модельных библиотек. Когда учреждение успешно проходит отбор, наши специалисты сопровождают его в следующих этапах: от формирования архивов о ходе реализации дорожной карты проекта до полного комплектования и подготовки отчётных документов", — рассказала директор ТОНБ Ольга Адамович.

Реализация национального проекта "Культура" дала возможность модернизации муниципальных библиотек по всей России. В Тюменской области библиотеки нового поколения функционируют в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, Тюменском и Омутинском районах. На базе пятти модельных библиотек с 2021 г. реализуется проект Российской государственной библиотеки "Гений места", направленный на развитие креативных индустрий в регионах Российской Федерации.

Теги: Александр Моор, Казанский район, библиотека


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