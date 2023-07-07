СМИ: В России впервые начали собирать локализованные ABS-системы

В Костроме начали выпускать первые отечественные системы ABS и ESP для легковых автомобилей.

"Электронная система ABS и ESP является ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих, создание которых является одним из основных приоритетов политики технологической независимости", заявил замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

Блоки ABS и ESP изготавливаются на новой производственной линии НПП "Итэлма". Для этого был построен цех с полностью автоматизированной производственной линией, передает РБК.

Компания получила лицензию на локализацию производства систем ABS и ESP. Так, в России освоят сборку электромотора, электронных комплектующих, корпуса и других необходимых составляющих. Проект выполняется без привлечения субсидий или бюджетных средств и является полностью коммерческим.

Годовой объем производства ABS и ESP составит 850 тыс. штук с перспективой увеличения до 1,2 млн единиц в год.