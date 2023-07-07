07 Июля 2023
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Фото: Mark Renders / Getty Images

ФРГ не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы по примеру США

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы по примеру Вашингтона.

Она пояснила, что Германия, как участник Конвенции по кассетным боеприпасам, не может поставлять их другим странам, сообщает РИА Новости.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус также заявил, что Берлин не намерен поставлять такое оружие Киеву. Говоря о предполагаемых поставках Киеву таких боезарядов из США, он отметил, что не станет комментировать действия других стран.

Австрия также выступает против поставок кассетных боеприпасов Киеву. Как заявил глава австрийского МИД, это создает длительную угрозу гражданскому населению.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что власти США 7 июля объявят об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов.

Теги: фрг, кассетные боеприпасы, украина, сша


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