Фигурант по делу о пожаре в Сосьве остался под арестом

Свердловский областной суд оставил под стражей управляющего лесопилкой в поселке Сосьва.

Напомним, речь идет о Газанфаре Мамедове, который является сыном владельца сосьвинской лесопилки. Ранее сообщалось, что 29-летнему мужчине, осуществлявшему управленческие функции на местной пилораме, вменяют статью 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и часть 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В апреле Серовский районный суд заключил его под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Мамедова на постановление о продлении заключения под стражу до 26 октября 2023 года.

"Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений", - отметили в облсуде.

Напомним, что еще одним фигурантом дела о пожаре в Сосьве является 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО". Вячеслава Алексеева обвиняют по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций).