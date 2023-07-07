Военные не хотят подвинуться в "золотом диапазоне" и пустить в Россию 5G

Военные не хотят уступать под гражданские нужды так называемый "золотой диапазон" частот. Он, в частности, необходим для запуска сети 5G.

Минцифры предлагает оборонному ведомству "подвинуться", но успеха предложение, похоже, не имеет.

"Есть частоты, которые нам нужны для 5G. И пока мы не можем добиться с военными компромисса, чтобы их использовать. Мы предлагаем, чтобы у военных была возможность использовать "золотой" диапазон для того, чтобы в нужный момент они могли управлять параметрами излучения волн связи. Сейчас предложили, будем договариваться", - цитирует ТАСС министра связи Максута Шадаева.

В мае этого года стало известно об изменениях в "Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024-2035 гг.". Согласно документу, Россия отказывается от развития сетей формата 5G как минимум до 2030 года. Только тогда в городах с населением более 100 тыс. человек могут быть развернуты сети 5G и 6G-Ready для коммерческой эксплуатации. При этом оборудование для сетей должно быть отечественным.

Ранее в правительстве заявляли, что уже в 2023 году около 100 тыс. россиян смогут пользоваться 5G, а к 2030-му году – более 50 млн абонентов.

В "Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024-2035 гг" говорится, что к концу 2023 удастся разве что заменить на отечественное оборудование сетей LTE. К 2027 году завершится использование стандарта 3G. Освободившиеся частоты от 3G-сетей отдадут под стандарт LTE для увеличения скорости и покрытия.