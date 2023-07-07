Минобороны Белоруссии: Вагнеровцы пока не прибывали в лагерь под Осиповичами

Представители ЧВК "Вагнер" пока не прибывали в палаточный лагерь в районе города Осиповичи Могилевской области Белоруссии. Об этом сообщил помощник министра обороны республики генерал-майор Леонид Касинский.

"Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой "Вагнер" размещаться или не размещаться в Белоруссии, тогда и будут смотреть", - приводит его слова ТАСС.

Касинский отметил, что лагерь способен вместить около 5 тыс. человек. По его словам, "теоретически военную технику можно разместить где угодно", так как это бывший военный городок, и инфраструктура сохранилась.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск предложил использовать для размещения бойцов ЧВК "несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время", в том числе под Осиповичами.

Как сообщалось, за перемещениями Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" тщательно следят в НАТО. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, группы военных якобы движутся в сторону Белоруссии.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы ЧВК "Вагнер" нет в республике. Что касается бойцов ЧВК и их местонахождения, Лукашенко сообщил, что они находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление.