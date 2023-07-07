Взрыв на "Промсинтезе" произошел во время сварочных работ

Взрыв на предприятии "Промсинтез" в Чапаевские произошел при выполнении сварочных работ, сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. При взрыве погибли шесть рабочих, еще двое получили ранения.

"По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Промсинтез" является одним из крупнейших в России и СНГ производителем взрывчатых веществ.