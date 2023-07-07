07 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Модераторы "Яндекс.Музыки" будут проверять, что сервис рекомендует слушать пользователям

Сервис "Яндекс.Музыка" изменит алгоритм рекомендаций. Отбор композиций будет сначала проводиться с помощью технологий машинного обучения, но затем выбор компьютера перепроверят люди. Таким образом "Яндекс" сможет избежать претензий надзорных органов, заявил глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн.

По словам депутата, новые правила разработаны "Яндекс.Музыкой" совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии.

"Композиции будут сначала проверяться при помощи технологий машинного обучения, а затем уже вручную, модераторами. В "Яндексе" заверяют, что система будет задействована для защиты детей в специальном режиме и, конечно, для выявления контента на чувствительные темы. Далее, песня может быть отмечена специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, исключена из рекомендаций или вовсе удалена с площадки", - пишет Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Если решение "Яндекса" и АМИ окажется эффективным, то законодателям и Роскомнадзору не придется идти на жесткие меры по обязательному контролю и введению крупных штрафных санкций", - радуется парламентарий.

"Хочется верить, что гибридная модерация позволит впредь избежать инцидентов, когда россиянам накануне Дня Победы предлагают слушать откровенно человеконенавистнические "стишки". Подписчики, если они столкнулись с такими выходками, могут присылать их мне — вместе мы искореним это", - добавил Хинштейн.

Теги: яндекс.музыка, сервис, модерация, рекомендация, александр хинштейн


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