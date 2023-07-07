Россияне все еще готовы покупать европейские и японские б/у автомобили вместо китайских

В России вырос спрос на автомобили с пробегом – на 11% за год (май 2023 года к маю 2022-го) При этом предложение за этот период осталось на прежнем уровне. Как следствие – средняя стоимость б/у автомобилей выросла на 21% и составила 1,15 млн руб., это данные аналитики сервиса "Авито Авто".

Пользователи, которые готовы приобрести новый китайский автомобиль, все еще рассматривают европейские и японские авто с пробегом в качестве альтернативы. Например, покупатели нового Haval с одинаковым интересом изучают такие варианты, как Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander с пробегом. Покупатели нового Geely также готовы рассмотреть Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra с пробегом.

По данным платформы, наибольший интерес у пользователей представляют ввезенные из-за рубежа Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-класс, Jetta VS5, Volkswagen Touareg, Skoda Superb, Kia Seltos, Lexus LX, Hyundai Sorento, Chevrolet Cobalt.