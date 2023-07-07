Житель Перми получил пожизненное за убийство матери и ее пятилетнего ребенка

Житель Перми наказан за убийство двух людей – матери и ее ребенка. По данным прокуратуры Пермского края, злоумышленник за 100 тыс. руб. согласился на предложение своей знакомой, страдающей тяжелым хроническим психическим расстройством, убить ее подругу – жительницу Башкортостана, с которой они ранее отбывали наказание.

Соучастники разработали план убийства. Под предлогом совместного отдыха злоумышленники пригласили жертв в Пермь, а после привезли в заранее арендованный дом в Краснокамском городском округе. В ночь на 18 августа 2022 г. нападавший исполнил свой план – совершил убийство потерпевшей, а после задушил ее ребенка. Тела вывезли в лес и закопали их в заранее приготовленной яме. Орудие преступления и личные вещи пострадавших выкинули в Каму недалеко от места убийства.

Виновник наказан пожизненным лишением свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в силу не вступил. Уголовное дело организатора преступления об отправке ее на принудительное лечение находится на рассмотрении в краевом суде.