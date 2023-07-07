07 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В полиции рассказали, кто купил уральским подросткам злополучный алкоголь

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, кто купил отравившимся в Первоуральске подросткам злополучный алкоголь.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного Главка полиции Валерий Горелых, этот необдуманный поступок совершила 20-летняя местная жительница по имени Екатерина.

"В настоящее время она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают. Она сотрудничает с представителями МВД и дает показания. В начале, по просьбе несовершеннолетних, она купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива ESSA. Затем по пути следования на водоем дополнительно приобрела три бутылки водки "Березка", а еще чуть позже бутылку коньяка, бутылку ликера и еще дополнительно семь бутылок пива ESSА. А из закуски – всего одну упаковку печенья на 11 человек. От такой "шикарной" еды и такого количества смешанного алкоголя не только подросток, но даже крепкий мужик вскоре почувствовал бы себя плохо. Что касается пострадавших тинейджеров, в настоящее время после оказания медпомощи всех четверых из больницы уже отпустили домой", - рассказал полковник Горелых.

Подозреваемая в отравлении подростков в Первоуральске(2023)|Фото: В.Н. Горелых

По его сведениям, инцидент не останется безнаказанным для всех его участников. Силовики сейчас решают, по каким конкретно статьям будут приняты меры реагирования.

"Главные "герои" вечернего фуршета уже сами сделали выводы о культуре потребления спиртных напитков, надеюсь. В отношении их родителей планируется возбудить административные дела по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее воспитание собственных "цветов жизни". Не останется в стороне в качестве стороннего наблюдателя, благодаря оперативной работе сыщиков, и Екатерина, которая посодействовала подросткам в их беде. Ей грозит статья 6.10 КоАП РФ "Вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя". Разбирательство продолжается", - отметил Валерий Горелых.

По его данным, расследование инцидента с отравлением спиртными напитками подростков в Первоуральске уже находится на личном контроле начальника свердловского Главка МВД Александра Мешкова. Он направил на место происшествия дополнительные силы для детального анализа мер, принятых, в том числе, администрацией города по занятости молодежи в летний период.

"Так как имеются случаи, когда несовершеннолетние слоняются без дела и без присмотра законных представителей, что, как результат, и приводит к подобного рода ЧП", - заключил полковник Горелых.

Теги: подростки, алкоголь, полиция


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