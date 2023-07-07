Чехия поставит Украине боевые вертолеты, боеприпасы и авиасимуляторы

Чехия поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы. Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиал по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Чехия также поможет с обучением военных пилотов, включая летчиков для истребителей F-16.

Прага, в частности, передаст Киеву учебные симуляторы, чтобы обучение летчиков проходило непосредственно на Украине, передает ТАСС.

В мае президент республики Петр Павел сообщил, что Чехия намерена снабдить Украину двумя зенитно-ракетными комплексами "Куб". Он также рассказал, что страна уже снабдила украинских солдат почти сотней танков, таким же количеством БТР и множеством боеприпасов. В ПВО "Куб" находится большое количество ракет, которые, по словам президента, военные смогут использовать сразу после получения.

Помимо этого Петр Павел сообщил, что снабжать Украину боеприпасами Чехия сможет и из третьих стран. Кроме отремонтированных танков и БМП, стране, по словам президента, стоит задуматься о поставке собственных самолетов L-159.