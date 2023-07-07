В Челябинской области в реке утонул ребенок

В Аше в Челябинской области в реке утонул девятилетний ребенок. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Трагедия произошла 6 июля. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, днем мальчик с разрешения родителей уехал на велосипеде из дома на прогулку. Вечером велосипед ребенка с висящей на нем одеждой обнаружили на берегу реки Сим около моста. Тело ребенка обнаружили на глубине в воде.

"В настоящее время Ашинской городской прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.