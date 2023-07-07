При Общественной палате РФ создан совет по интеграции новых регионов

Координационный совет по интеграции новых регионов создан и будет работать при Общественной палате (ОП) РФ. Об этом сегодня сообщил первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он отметил, что займет должность сопредседателя совета вместе с председателем запорожского движения "Мы вместе с Россией", членом ОП РФ Владимиром Роговым.

На прошлой неделе зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что новые регионы России активно вливаются в социально-экономическое и правовое пространство страны. А Правительство утвердило программу их социально-экономического развития, которая включает в себя восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов и реализацию мер соцподдержки.