Милашина продолжит ездить в Чечню

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина собирается продолжить ездить в Чечню вне зависимости от того, понравится это Рамзану Кадырову или нет.

"Больше всего мне обидно в этой ситуации за чеченцев. Что весь народ могут ассоциировать с этим зверством. Это самое обидное последствие таких ситуаций. Потому что это все пройдет — волосы отрастут, зеленка смоется. Я продолжу ездить в Чечню, хочет этого Кадыров или не хочет. Это не обсуждается", - сказала Милашина в эфире проекта "Живой гвоздь" (создается Алексеем Венедиктовым, внесенным в реестр иноагентов Минюста РФ).

На этой неделе Милашину и адвоката Александра Немова избили в Грозном, у женщины переломаны пальцы, на теле многочисленные гематомы. Милашина и Немов приехали в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой.

Милашина также отметила, что ее не удовлетворил ответ Кадырова по поводу нападения. Глава Чечни сказал: "Разберемся".

"Вот если бы он извинился, что на его территории, совершенно мирной, процветающей, которую он (такой) продает всем туристам в России и мире. Такое вдруг произошло. Если бы он извинился хотя бы за это, то это было бы проявление хоть какой-то эмпатии.А здесь это "разберемся". Ну, пускай разбирается. Он на моей памяти разбирается не первый раз", - заявила Милашина.