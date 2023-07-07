07 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Депутат Госдумы заявил о снижении зарплат учителей в Хакасии

Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол потребовал от правительства республики до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей. В противном случае он направит письмо в Генпрокуратуру, заявил депутат в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что ему поступают десятки обращений от учителей республики, которые возмущены серьезным понижением зарплат. Местные же власти проблемы "не замечают".

30 июня Сокол сообщал, что обещанный в апреле правительством региона перерасчет зарплаты за несколько месяцев так и не был выполнен. При этом к выборам оно готовит некий "аттракцион невиданной щедрости".

"Май прошел, июнь заканчивается - ничего не происходит. И, самое главное, за это так до сих пор никто и не ответил, кадровые выводы не сделаны. Это настоящий бардак. Издеваться над учителями и врачами — это последнее дело!" - написал депутат.

По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата учителей в Хакасии в июне составила 39 тыс. рублей, снизившись за месяц более чем на 1,5 тыс. При этом медианная зарплата всего 26 тыс. То есть половина учителей получают меньше 26 тыс. Если вычесть налоги и учесть, что многие учителя работают больше, чем на ставку, итоговая сумма получается мизерной. И она примерно совпадает с общероссийскими показателями.

Теги: учителя, зарплата


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