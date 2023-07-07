А если мигрантские погромы начнутся у нас? - викарий патриарха Кирилла

В России широко обсуждают погромы во Франции, но "уверены ли мы, что выдержим через несколько лет нацпогромы столь же иронично и без особых последствий". Об этом написал викарий патриарха Кирилла епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Он отметил, что в России огромное количество мигрантов, которые без проблем получают российские паспорта, в то время как русские, оказавшиеся после 1991 года за пределами России, проходят мучения, чтобы стать гражданами РФ.

В марте епископ Савва высказывал опасения засильем мигрантов.



