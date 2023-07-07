Челябинский депутат Госдумы предложил создать социальное такси для ветеранов СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил создать социальное такси для участников СВО, получивших инвалидность.

Они смогут бесплатно воспользоваться такси для совершения поездок в лечебные, просветительские и социальные учреждения. Свое предложение он направил на рассмотрение рабочей группы по СВО. "Предлагаю подготовить федеральную программу с охватом всех российских регионов, и включить эту услугу в единый стандарт (Социального паспорта участника СВО). Уверен, данная помощь инвалидам, повысит их мобильность, а значит уровень жизни и благополучие ветеранов боевых действий", - сообщил Голиков в своем телеграм-канале.

Напомним, в октябре прошлого года Олег Голиков получил повестку и уехал в учебную часть в качестве добровольца. В январе он принял решение продлить контракт. В апреле он вернулся из зоны СВО.