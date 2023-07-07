В "Урал" перешел еще один бразильский футболист

Состав футбольного клуба "Урал" пополнил еще один бразильский игрок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, 21-летний защитник Итало переходит из португальской "Санта-Клары". В прошлом сезоне футболист провел 12 игр в чемпионате Португалии и два матча в розыгрыше Кубка Португальской лиги.

Как отметили в пресс-службе, ранее новичок "Урала" выступал в дивизионах разного уровня чемпионата Бразилии. Его статистику за это время в клубе не привели.

Напомним, накануне "Урал" подписал контракт с нападающим из Бразилии. 27-летний центрфорвард Гильерме Шеттине выходил на поле за португальскую "Брагу", но затем был арендован "Грассхоппером" из Швейцарии. Футболист выступал в Лиге Европы.