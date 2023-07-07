Песков: Кремль очень внимательно следит за переговорами Эрдогана и Зеленского

Кремль очень внимательно следит за переговорами президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским, которые запланированы на сегодня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, интересно узнать, о чем будет вестись речь, "это важно", передает РИА Новости.

Комментируя возможность встречи Владимира Путина с турецким президентом, Песков отметил, что в обозримой перспективе контакты не исключены.

Переговоры Эрдогана с Зеленским пройдут в пятницу в Стамбуле, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки.

Ранее турецкий канал A Haber сообщил, что Эрдоган после переговоров с Зеленским может встретиться с Путиным, вероятность этого высока. Отмечается, что встреча может пройти как в России, так и в Турции.