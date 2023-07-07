07 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

YouTube заблокировал украинский канал, освещающий гонения на Церковь

YouTube заблокировал канал "Дозор. Первый казацкий", который освещал гонения украинского режима на Церковь. Об этом сообщил Telegram-канал "Первого казацкого".

Это стало уже третьим блокированием канала на YouTube за две недели, что свидетельствует о кампании против ресурсов, освещающих репрессии режима против Церкви.

"Это также свидетельствует, что враги Церкви готовятся к каким-то серьезным и, скорее всего, радикальным и противозаконным шагам, которые лучше делать в тишине. За которые будет стыдно в Европе и США. И поэтому затыкают рты, зачищают крупнейшие продемократические и православные медиа-ресурсы", - написал канал.

Он перейдет на другие платформы, но тоже западные, так как российские на Украине запрещены.

Сегодня посольство РФ в Вашнгтоне обвинило США в том, что они не замечают репрессии украинского режима против Церкви. Вчера начался захват корпусов Киево-Печерской лавры.

Теги: украина, церковь, УПЦ, YouTube


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