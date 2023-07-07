07 Июля 2023
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Общество Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Александр Авдеев и Евгений Тюменцев обсудили вопросы подготовки муниципальных образований Владимирской области к отопительному периоду

Накануне Губернатор Александр Авдеев провёл рабочую встречу с руководителем Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Евгением Тюменцевым по вопросам готовности муниципальных образований Владимирской области к отопительному периоду 2023 – 2024 годов, получения лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных объектов и эксплуатации бесхозяйных гидротехнических сооружений. В совещании также приняли участие заместитель главы региона Сергей Волков и заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора по Владимирской и Ивановской областям Татьяна Солина.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Как сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области, стороны обсудили итоги прохождения муниципальными образованиями Владимирской области осенне-зимнего периода 2022-2023 года. Евгений Тюменцев отметил положительную динамику результатов подготовки муниципалитетов региона к отопительному периоду: в 2022 году 64 процента муниципальных образований признаны готовыми, рост составил 10 процентов. Представитель Ростехнадзора обратил внимание на основные замечания, препятствующие получению паспорта готовности муниципалитетами.

Также речь шла об эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных. В нашей области статус бесхозяйных имеют 30 гидротехнических сооружений (ГТС). В 2022 году 7 ГТС были исключены из этого списка. Также в прошлом году за счёт областного бюджета выполнен ремонт двух гидроузлов в Суздальском районе: на реке Колочка в деревне Воронцово (стоимость работ по объекту – 4,3 млн рублей) и на реке Поповка в селе Богослово (стоимость работ по объекту – 19,8 млн рублей). В 2023 году капитальные ремонты по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов за счёт субсидии из федерального бюджета уже проводятся на объектах в Александровского, Гусь-Хрустального и Суздальского районов.

По итогам встречи принято совместное решение о необходимости продолжения и совершенствования взаимодействия. Александр Авдеев поблагодарил Евгения Тюменцева за участие в решении вопросов Владимирской области и выразил уверенность, что совместными усилиями регион выполнит все поставленные перед ней задачи.

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