Моор проверил работу агропредприятий Казанского района

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале рассказал о своей работе в Казанском районе. Это сельскохозяйственная территория, поэтому в программе – встреча с руководством крупнейших местных агропредприятий.

Глава региона обсудил планы по дальнейшему развитию с руководством компании "Агросервис". По данным Моора, за последние три года хозяйство увечило посевные площади до 4 тыс. га. Предприятие специализируется на поставках зерна в Югру, сотрудничает с сургутской птицефабрикой "Белоярочка".

В компании с уверенностью смотрят в будущее. Вкладывают собственные средства в развитие производственных мощностей. Уже построен сушильно-сортировальный комплекс с двумя хранилищами зерна (каждое – по 10 тыс. т), возводят новые ангары.

"Такие инвесторы у нас – на особом счету. Мы продолжим оказывать хозяйству всю необходимую поддержку. Сегодня также встречусь с руководством "Агрокомплекса Маяк"", - написал Моор.

Напомним, ранее Моор на выставке "Тюмень Агро-2023. Техника. Технологии. Инновации. Наука" сообщил, что ежегодно для поддержки технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса из регионального бюджета выделяют порядка 200 млн руб.

"Мы заинтересованы в обновлении парка техники наших хозяйств, поэтому наступивший сельскохозяйственный сезон не станет исключением. На днях стартовал отбор заявок на предоставление субсидий. Тюменские аграрии могут рассчитывать на возмещение 20% от стоимости приобретенной ими сельхозтехники, в том числе в лизинг", – сообщил глава региона.

Юг Тюменской области – аграрно-развитый регион, напомнил губернатор.

"Сегодня мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания. Наши сельхозпроизводители и переработчики в условиях конкуренции активно реализуют свою продукцию на рынках Ямала и Югры. Жители северных автономных округов тюменские бренды знают и любят", – сказал Александр Моор.

Техническое перевооружение аграрных предприятий региона и подготовка для них высококвалифицированных специалистов – ключевые задачи, отметил глава региона.

"Это позволяет эффективно работать в зоне рискованного земледелия и производить конкурентоспособную сельхозпродукцию", – подчеркнул Александр Моор.