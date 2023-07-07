Минсельхоз заявил о рекордных успехах агропромышленности на фоне роста цен на продовольствие

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил о рекордных темпах роста отрасли. По его мнению, российскому агропромышленному комплекс есть, чем гордиться.

"Несмотря на новые вызовы, нам удалось собрать исторические урожаи, полноценно обеспечить всем необходимым внутренний рынок и направить на экспорт значительные объемы нашей качественной продукции", - заявил министр на выставке "Всероссийский день поля 2023" в Татарстане.

Между тем, далеко не все в отрасли разделяют оптимизм Минсельхоза.

Так, глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский предполагает, что урожайность зерновых в этом году упадет, хотя сейчас валовые показатели выше относительно прошлогодних за то же время. Это связано с ранней весной и уже начавшейся в ряде регионов уборочной, но по итогу урожайность снизится.

По данным Злочевского, на Кубани снижение урожайности уже составляет около 10 центнеров с гектара. "Урожайность точно будет ниже прошлого года, несмотря на то, что в целом ряде регионов улучшилась погода", - сказал эксперт журналистам.

"Урожая нам за глаза хватит, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и поставить на экспорт в следующем сезоне не мене 55 млн тонн зерновых. Это не рекорд как в этом году, но тоже высокий показатель. Увы, в этом году экспортная экономика выглядела очень привлекательной за счет крестьянских карманов. Этому способствует и слабый рубль", - отметил Злочевский.

Он добавил, что сейчас запасы прошлогоднего урожая на складах минимум на 50-60% больше, чем в 2022 году в тот же период.

Также стоит отметить, что рекордные урожаи не отражаются на ценах. Так, свежие опросы фонда "Общественное мнение" показывают, что 36% россиян заметили в последний месяц рост цен на мясо и птицу. Число сограждан, обращающих внимание на инфляцию, увеличивается. Еще 29% россиян говорят о росте цен на сахар, рыбу и морепродукты. Среди других продуктов питания, цены на которые выросли стремительнее всего, россияне отмечают также молоко и молочную продукцию. По мнению 26% жителей страны, цены на эту категорию товаров выросли за последний месяц. Каждый пятый (21%) говорит о росте цен на хлеб. Почти столько же (19%) отмечает рост цен на яйца. Овощи и фрукты за последний месяц подорожали по мнению 23% россиян. О том, что цены на растительное масло выросли, говорят 17% респондентов.