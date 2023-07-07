ВСУ впервые обстреляли территорию России дальнобойными снарядами США Excalibur, - SHOT

ВСУ впервые обстреляли территорию России из новой гаубицы "Богдана" американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, 6 июля пять боеприпасов было выпущено по белгородскому поселку, расположенному в 30 км от границы.

Повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. Пострадавших нет.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Пентагон "незаметно" отправил Украине свои самые точные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением.

Excalibur впервые были применены в Ираке в 2007 году при громком убийстве лидеров "Аль-Каиды". Снаряды используются в 155-мм гаубицах с дальностью до 40 км. Для закупки 374 таких снарядов выделено 56,7 млн долларов. Один такой снаряд стоит более 100 тысяч долларов. Он позволяет поражать цель с первого выстрела, сокращая количество требуемых выстрелов.